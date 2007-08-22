Dernières actus
Freestyle Football 2 : des codes...
Life Below : le city-builder sou...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 26 janvier 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Underchoixe : gérez un abri anti-atomique
Décidez du sort de chacunLe monde extérieur n'est plus habitable. Votre seul moyen de survie est désormais le bunker. Et c'est vous qui allez devoir le gérer.
Au fil du temps, les survivants viennent frapper à la porte pour demander l'asile. A vous de décider de les accueillir ou de les refuser. Car chaque personne est potentiellement un ennemi, un saboteur, un meurtrier... Il faudra donc faire les bons choix.
Vous devrez aussi gérer vos stocks de nourriture, de médicaments, d'outils...
Chaque décision peut entraîner survie ou mort. Chaque décision a des conséquences uniques.
De nombreuses fins alternatives vous attendent dans Underchoice. Le jeu est signé TG Indie et édité par Targem Games. ll sort dans les prochaines semaines. Un Playtest est en cours, vous pouvez vous y inscrire. Le jeu sortira sur PC, via Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- Les films incontournables de 2026
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
Dernières Vidéos
- The Super Mario Galaxy Movie s'offre une bande-annonce
- The 18th Attic : le jeu d'horreur est sorti
- Code Vein II : découvrez le créateur de personnage
- Inky Blinky Bob : monstres, horreur et montgolfière
- Norse: Oath of Blood, le jeu tactique de vikings repoussé à février
- Underchoixe : gérez un abri anti-atomique
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD