Publié le Lundi 26 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Le retour du vieuxVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Counter-Strike 2
- Deep Rock Galactic
- No Rest for the Wicked
- Steam Deck
- EA SPORTS FC 26
- Red Dead Redemption 2
- ARC Raiders
- Forza Horizon 6
- Warframe
- Enshrouded
- Cult of the Lamb
- Grand Theft Auto V Version améliorée
- Torchlight: Infinite
- Where Winds Meet
- Baldur's Gate 3
- Quarantine Zone: The Last Check
- Euro Truck Simulator 2
- HELLDIVERS 2
- War Thunder
- Forza Horizon 5
