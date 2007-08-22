Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 26 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Le retour du vieux

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Counter-Strike 2
  2. Deep Rock Galactic
  3. No Rest for the Wicked
  4. Steam Deck
  5. EA SPORTS FC 26
  6. Red Dead Redemption 2
  7. ARC Raiders
  8. Forza Horizon 6
  9. Warframe
  10. Enshrouded
  11. Cult of the Lamb
  12. Grand Theft Auto V Version améliorée
  13. Torchlight: Infinite
  14. Where Winds Meet
  15. Baldur's Gate 3
  16. Quarantine Zone: The Last Check
  17. Euro Truck Simulator 2
  18. HELLDIVERS 2
  19. War Thunder
  20. Forza Horizon 5

 

 
