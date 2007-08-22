Dernières actus
Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 14:40:00 par Cedric Gasperini
Beast of Reincarnation : le RPG signé Game Freak se dévoile
Vous aimez Dark Souls ?Beast of Reincarnation sortira cet été sur Xbox Series X|S et PC. Il est signé du studio à l'origine de la saga Pokémon, et on est loin des petites bestioles à collectionner après les avoir attrapées avec des bouboules.
Beast of Reincarnation est un Action-RPG qui se déroule dans un japon post-apocalyptique rongé par la corruption. On y croise des créatures énormes, monstrueuses et bien évidemment, agressives, qu'il faudra combattre.
Vous incarnez une paria, rejetée par tous, Emma. Elle est accompagnée de son chien Koo. Plus qu'un chien, il s'agit d'un malefact. Une créature capable de détruire le monde. Heureusement, vous avez le pouvoir de le contrôler et de l'aider à traquer les autres malefacts pour les affronter.
Le jeu s'inspire des cadors du genre, comme Dark Souls et Elden Ring.
