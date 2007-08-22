Dernières actus
Publié le Vendredi 23 janvier 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
The Witch’s Bakery annoncé sur Nintendo Switch 2
Les croissants du coeurRPG d'aventure en 2D, The Witch’s Bakery vous met dans la peau d'une sorcière qui aime faire des pâtisseries. Oui, mais pas n'importe où : elle est à Paris !
Vous allez devoir l'aider à gérer sa boutique, l'aménager et préparer vos viennoiseries et autres pains. Le but est non seulement de régaler vos clients mais aussi de soigner leur coeur. Car vous avez un don : vous pouvez voir dans le coeur des gens. Et les soigner avec vos créations.
Vous pourrez explorer les lieux, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles recettes, acquérir de nouvelles compétences en participant à des activités, acheter des livres de cuisine... Vous devrez aussi, chez certaines personnes particulièrement atteintes, pénétrer dans le monde caché de leur coeur pour les aider.
Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch 2. Il est prévu pour cette année.
