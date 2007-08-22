Dernières actus
Crystalfall, un action-RPG gratu...
WWE 2K26 est sorti (en éditions...
Painted Kingdoms: Tower Defense ...
Blossom - The Seed of Life est s...
Publié le Mardi 10 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Salvage Shop Simulator : achetez des containers
Aurez-vous du bol ?Développé par GameFormatic SA, Salvage Shop Simulmator sort le 12 mars. Il est prévu sur PC, via Steam. C'est un petit jeu vendu moins de 8 €.
Vous allez, comme dans cette vieille télé-réalité, acheter des containers abandonnés, dans l'espoir d'y trouver des merveilles qui vous rendront riches.
Vous pourrez ensuite, vendre la marchandise récupérée dans votre boutique.
Il y aura du bon, du moins bon, du gros lot, des coups d'éclats, des bonnes surprises... mais arriverez-vous à devenir riche ?
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- God of War Trilogy Remake annoncé
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
Dernières Vidéos
- Invincible VS s'offre un nouveau personnage
- Crimson Desert, les spécifications...
- Ranger’s Path: National Park Simulator est disponible en accès anticipé
- Underling Uprising, un beat'em up retro 90's
- Super Mario Galaxy Le Film s'offre une dernière bande-annonce
- Regions of Ruin: Runegate sort le 14 avril
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD