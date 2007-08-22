Salvage Shop Simulator : achetez des containers

Publié le Mardi 10 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Salvage Shop Simulator : achetez des containers

Aurez-vous du bol ?

Développé par GameFormatic SA, Salvage Shop Simulmator sort le 12 mars. Il est prévu sur PC, via Steam. C'est un petit jeu vendu moins de 8 €.

Vous allez, comme dans cette vieille télé-réalité, acheter des containers abandonnés, dans l'espoir d'y trouver des merveilles qui vous rendront riches.

Vous pourrez ensuite, vendre la marchandise récupérée dans votre boutique.

Il y aura du bon, du moins bon, du gros lot, des coups d'éclats, des bonnes surprises... mais arriverez-vous à devenir riche ? 

 

 
