Echo Generation 2 dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Mardi 10 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un gros cube, un p'tit cube...

Echo Generation 2 sortira cette année. Il est développé par le studio canadien Cococucumber. Il s'agit d'un RPG au tour par tour géré à partir de cartes qui sortira sur PC et Xbox Series.Le jeu met en scène le héros du premier volet, Jack, alors qu'il se lance dans l'exploration d'une toute nouvelle dimension de Maple Town. Une dimension dans laquelle il va devoir notamment combattre des extra-terrestres.Le jeu s'inspire, niveau ambiance, des films et des jeux vidéo SF des années 80 et 90.Avec des graphismes faits à partir de cubes.Une nouvelle vidéo a été dévoileé.