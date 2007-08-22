God of War Trilogy Remake annoncé

Publié le Vendredi 13 février 2026 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Kratos revient

Les trois premiers jeux God of War sont en développement pour un remake. Sony a annoncé en effet God of War Trilogy Remake, qui permettra de (re)découvrir le volet grec de notre héros sparte.C'est Sony Santa Monica qui s'y colle. Par contre, ne vous attendez ni à du gameplay, ni à des images inédites : le jeu ne sortira pas cette année. Et pas certain qu'il sorte l'année prochaine non plus...Une annonce à long terme, en quelque sorte.Une petite vidéo pour vous faire baver a quand même été diffusée.