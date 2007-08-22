Dernières actus
Kena: Scars of Kosmora sort en 2...
God of War Sons of Sparta, un me...
God of War Trilogy Remake annonc...
007 First Light : découvrez l'h...
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 10:50:00 par Cedric Gasperini
Saros sortira le 30 avril sur PC et PS5
Vivre Mourir RecommencerArjun Devraj est un exécuteur Soltari, sur la planète Carcosa, ancienne colonie humaine. Alors que la planète est sous la menace d'une éclipse étrange, Arjun va enquêter sur la disparition de la colonie...
Développé par le studio derrière le jeu Returnal, Saros sortira sur PC et PS5 le 30 avril 2026.
Il s'agit d'un jeu d'action en vue extérieure,
Les développeurs veulent garder, de leur précédent jeu, la gestion des ressources, l'ambiance oppressante et la possibilité de gérer son équipement à chaque mort du personnage : vous pourrez ainsi revenir, plus fort, mieux équipé, pour une nouvelle run.
Une nouvelle bande-annonce de gameplay a été diffusée, pour montrer le fonctionnement de cette mécanique de retour au combat.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD