Saros sortira le 30 avril sur PC et PS5

Publié le Vendredi 13 février 2026 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Vivre Mourir Recommencer

Arjun Devraj est un exécuteur Soltari, sur la planète Carcosa, ancienne colonie humaine. Alors que la planète est sous la menace d'une éclipse étrange, Arjun va enquêter sur la disparition de la colonie...Développé par le studio derrière le jeu Returnal, Saros sortira sur PC et PS5 le 30 avril 2026.Il s'agit d'un jeu d'action en vue extérieure,Les développeurs veulent garder, de leur précédent jeu, la gestion des ressources, l'ambiance oppressante et la possibilité de gérer son équipement à chaque mort du personnage : vous pourrez ainsi revenir, plus fort, mieux équipé, pour une nouvelle run.Une nouvelle bande-annonce de gameplay a été diffusée, pour montrer le fonctionnement de cette mécanique de retour au combat.