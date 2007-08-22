Dernières actus
Killer Inn est sorti
Le loup et l'agneauLe jeu d'action et d'enquête Killer Inn vient de sortir sur PC, via Steam, en accès anticipé. Il est proposé au prix de 9,99 € et vous aurez même 10% de réduction si vous vous décidez avant le 26 février. Sachant que le jeu sera dans tous les cas vendus plus cher quand il sortira en version finale.
Le jeu est développé par le studio Tactic Studio en collaboration avec TBS Games, et édité par Square Enix.
Sorte de Loup-Garou dans un style anime, le jeu vous permet d'incarner l'un des 24 protagonistes invités dans un mystérieux château, par l'organisation Astra. Le but est d'y récupérer des richesses extraordinaires. Durant toute une nuit, jusqu'au lever du jour, vous devrez endosser le rôle de loup ou d'agneau.
Les agneaux doivent récupérer des ressources cachées et survivre aux loups en trouvant un moyen de s'échapper.
Les loups, eux, doivent piller des coffres, remplir des quêtes, voler des objets et, bien entendu, tuer les agneaux. A la clef, des richesses formidables...
