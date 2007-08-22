Dernières actus
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 12:40:00 par Cedric Gasperini
Resident Evil Requiem, une nouvelle vidéo
Duo gagnantCapcom a dévoilé une nouvelle vidéo de son Resident Evil Requiem. L'occasion d'en déouvrir plus sur les nouveaux personnages tels qu'Emily, Victor Gideon et Nathan Dempsey, ainsi que sur de nouveaux ennemis.
Resident Evil Requiem se déroule environ 30 ans après l'épidémie de Raccoon City. Vous y incarnerez, on vous le rappelle, Grace Ashcroft, une jeune analyste du FBI. Elle va devoir faire face aux souvenirs entourant la mort de sa mère, Alyssa Ashcroft. Elle ne sera pas seule puisqu'on retrouvera dans le jeu l'un des personnages phares de la saga dans ce nouvel épisode : Leon S. Kennedy.
Resident Evil Requiem sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 27 février 2026. Un des jeux que l'on attend le plus cette année, à n'en point douter.
