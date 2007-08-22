Dernières actus
Ghost of Yōtei Legends sort...
Death Stranding 2: On the Beach ...
MARVEL Tōkon: Fighting Soul...
Marathon : dernier test avant la...
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 11:40:00 par Cedric Gasperini
4:Loop, un jeu de combat infini
En boucleDéveloppé par Bad Robot Games, un studio affilié à Bad Robot Productions, créé par JJ Abrams, le salaud qui a tué Han Solo, 4:Loop est un jeu de combat en coop, annoncé comme jouable à l'infini.
Se jouant par équipe de 4, il vous met face à une invasion extraterrestre. Votre but ? Sauver la Terre, forcément.
Vous avez accès à une technologie qui vous perme de prédirele futur immédiat via une carte. Vous allez donc choisir un type de mission, avec ses risques, ses surprises... Chaque noeud dans la carte est un chemin et les missions vont s'enchaîner dans un ordre qui vous permettra de vous adapter à l'avance.
Tant qu’au moins une personne de votre équipe parvient à survivre lors de chaque mission et arrive à atteindre la zone d’extraction, la partie continue et les missions s'enchaînent. Ceux qui meurent sont « réimprimés » dans le QG et reviennent à la mission suivante. Avec une petite différence : ils ont désormais un os brisé qui ne pourra être soigné que par un médecin dans une zone de repos.
Et enfin, ça se termine par un combat de boss, bien entendu.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD