- 4:Loop, un jeu de combat infini

Publié le Vendredi 13 février 2026 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

En boucle

Développé par Bad Robot Games, un studio affilié à Bad Robot Productions, créé par JJ Abrams, le salaud qui a tué Han Solo, 4:Loop est un jeu de combat en coop, annoncé comme jouable à l'infini.Se jouant par équipe de 4, il vous met face à une invasion extraterrestre. Votre but ? Sauver la Terre, forcément.Vous avez accès à une technologie qui vous perme de prédirele futur immédiat via une carte. Vous allez donc choisir un type de mission, avec ses risques, ses surprises... Chaque noeud dans la carte est un chemin et les missions vont s'enchaîner dans un ordre qui vous permettra de vous adapter à l'avance.Tant qu’au moins une personne de votre équipe parvient à survivre lors de chaque mission et arrive à atteindre la zone d’extraction, la partie continue et les missions s'enchaînent. Ceux qui meurent sont « réimprimés » dans le QG et reviennent à la mission suivante. Avec une petite différence : ils ont désormais un os brisé qui ne pourra être soigné que par un médecin dans une zone de repos.Et enfin, ça se termine par un combat de boss, bien entendu.