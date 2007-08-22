MARVEL Tōkon: Fighting Souls sortira le 6 août sur PC et PS5

Publié le Vendredi 13 février 2026 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

 

Trop de violence

Jeu de combat en équipe, MARVEL Tōkon: Fighting Souls est le nouveau jeu signé Arc System Works Co Ltd, à qui l'on doit notamment les jeux Guilty Gear ou Dragon Ball FighterZ, preuve que niveau baston, ils y connaissent un rayon.

On retrouvera donc des super héros, des super vilains, le tout dans un joyeux bordel de combats en arènes.

Le jeu permettra d'avoir 4 personnages dans son équipe. Il est édité par PlayStation Publishing.

On retrouvera notamment Tornade, Magik, Woverine et Danger, les 4 personnages déjà dévoilés. Et l'image de présentation en dévoile d'autres... Saurez-vous les reconnaître ?

Une bande-annonce accompagne cette révélation.

 

 
