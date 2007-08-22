- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui

Publié le Vendredi 13 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Kratos ado

Annoncé et sorti dans la foulée, God of War Sons of Sparta est un metroidvania se déroulant dans l'univers de God of War. Le jeu est développé par Mega Cat Studios et est disponible sur PS5 au prix de 29,99 € en édition standard et 39,99 € en édition Digital Deluxe. Cette dernière ajoute des objets in-game, la bande-son et un artbook digital.On y découvre un tout jeune Kratos, armé d'une lance et d'un bouclier, qui va apprendre à se battre contre tout un tas de saloperies de monstres divins et tenter de gauler des artefacts.Il s'agit d'un jeu en 2D, dessiné à la main.A découvrir en vidéo :