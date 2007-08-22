Death Stranding 2: On the Beach annoncé pour le 19 mars

Publié le Vendredi 13 février 2026 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Sponsorisé par Colissimo

Kojima Productions sortira Death Stranding 2: On the Beach le 19 mars. Il persévère en effet dans cette saga chiante comme la mort en proposant une suite indépendante.Autrement dit, c'est la suite de Death Stranding 2, pas tout à fait Death Stranding 3 parce qu'il s'agit d'un jeu de moindre envergure, mais qui peut être joué sans avoir Death Stranding 2, parce que ce n'est pas un DLC.Cela dit, ha ha ha, quel intérêt d'y joeur si on n'a pas Death Stranding 2 et qu'on ne l'a pas fini ?Bon sinon, le jeu offrira de nouveaux modes, de nouvelles livraisons de colis... et entre nous, l'image d'illustration, ça ne vous fait pas penser à un facteur pédophile ? Hmm ?