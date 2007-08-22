Dernières actus
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 12:10:00 par Cedric Gasperini
Disciples Domination est sorti
Le chaos, c'est pour maintenantRPG Dark Fantasy qui s'inscrit dans la série Disciples, Disciples: Domination vient de sortir. Il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et proposé à 49,99 € en version standard, ou 59,99 € en version Deluxe offrant des bonus de ressources et des cosmétiques.
Le jeu vous plonge en plein chaos, dans le royaume de Nevendaar. La Reine Avyanna est en proie au doute. Elle a peur de se transformer en monstre, ces monstres qu'elle a combattu, et voit ses alliés s'éloigner d'elle. Une force inconnue en profite pour attaquer son royaume.
A vous de choisir : l'aiderez-vous ou profiterez-vous de ce chaos ?
Compagons que vous pourrez choisir au fil de vos rencontres, combat avec votre armée au tour par tour, exploration en temps réel, gestion de vos relations avec les différentes factions... Disciples Domination offre des dizaines d'heures de jeu.
