- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

PubliÃ© le Jeudi 25 septembre 2025 Ã 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo

DÃ©couvrez les Ã©vÃ¨nements dÃ©clancheurs de cette aventure fantastique et sombre

Une nouvelle bande-annonce de Onimusha: Way of the Sword a été dévoilée, ce qui révèle les événements surnaturels qui ont déclenché cette aventure. De nouveaux personnages qui jouent un rôle clé dans le scénario de ce jeu d'action et de combat au sabre ont aussi été présentés.

Après son arrivée à Kyoto, le héros Miyamoto Musashi est attaqué par les Genma, des démons. Sur le point de mourir, il reçoit un gant Oni qui lui donne le pouvoir de lutter contre ces monstres. Cependant, il veut tracer son propre chemin et cherche à rompre son lien avec cet objet mystique.

Au cours de son voyage, Musashi rencontre Okuni d’Izumo et Takamura d’Ono, des personnages inspirés de personnes réelles de l'histoire japonaise. Guidé par la voix d'une femme mystérieuse dans son gant, Musashi est conduit à Takamura, un épéiste qui a aussi un gant. Il croise aussi le chemin d'Okuni, une célèbre artiste qui a quitté la scène pour trouver un moyen de vaincre les Genma.

Les dernières images contiennent aussi des extraits de jeu qui montrent Musashi affronter des ennemis dans les rues de Kyoto, comme Togemaru, un Genma en forme de serpent. Bien que Musashi soit réticent à accepter son gant Oni, il doit utiliser son pouvoir pour vaincre ces ennemis.

Onimusha: Way of the Sword est un jeu d'action qui est prévu pour 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et Steam.