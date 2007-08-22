DerniÃ¨res actus
Clean Up Earth est disponible en...
HYPERVIOLENT est disponible en a...
Little Nightmares Enhanced Editi...
Forgive Me Father 2 vient de sor...
PubliÃ© le Jeudi 25 septembre 2025 Ã 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
DÃ©couvrez les Ã©vÃ¨nements dÃ©clancheurs de cette aventure fantastique et sombre
Une nouvelle bande-annonce de Onimusha: Way of the Sword a été dévoilée, ce qui révèle les événements surnaturels qui ont déclenché cette aventure. De nouveaux personnages qui jouent un rôle clé dans le scénario de ce jeu d'action et de combat au sabre ont aussi été présentés.
Après son arrivée à Kyoto, le héros Miyamoto Musashi est attaqué par les Genma, des démons. Sur le point de mourir, il reçoit un gant Oni qui lui donne le pouvoir de lutter contre ces monstres. Cependant, il veut tracer son propre chemin et cherche à rompre son lien avec cet objet mystique.
Au cours de son voyage, Musashi rencontre Okuni d’Izumo et Takamura d’Ono, des personnages inspirés de personnes réelles de l'histoire japonaise. Guidé par la voix d'une femme mystérieuse dans son gant, Musashi est conduit à Takamura, un épéiste qui a aussi un gant. Il croise aussi le chemin d'Okuni, une célèbre artiste qui a quitté la scène pour trouver un moyen de vaincre les Genma.
Les dernières images contiennent aussi des extraits de jeu qui montrent Musashi affronter des ennemis dans les rues de Kyoto, comme Togemaru, un Genma en forme de serpent. Bien que Musashi soit réticent à accepter son gant Oni, il doit utiliser son pouvoir pour vaincre ces ennemis.
Onimusha: Way of the Sword est un jeu d'action qui est prévu pour 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- (TEST) Senuaâ€™s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premiÃ¨res impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
DerniÃ¨res VidÃ©os
- 007 First Light : Gemma Chan rejoint le casting !
- Out of Time, le roguelike multijoueur chaotique, est disponible dÃ¨s maintenant
- La gamme innovante Carrera Hybrid arrive enfin en France
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est disponible dÃ¨s maintenant
- Screamer nous rÃ©vÃ¨le une nouvelle Ã©quipe
- CODE VEIN II arrive dÃ©but 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)