- Forgive Me Father 2 vient de sortir sur consoles

PubliÃ© le Mercredi 24 septembre 2025 Ã 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Plongez dans les plus noirs cauchemars pour Ã©chapper Ã la folie.

Fulqrum Publishing et le développeur Byte Barrel sont heureux d'annoncer que Forgive Me Father 2 est maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series X|S.

Ce jeu de tir, qui a été salué par la critique, plonge les joueurs dans une aventure où ils affrontent des horreurs cosmiques dans un monde de bandes dessinées. Les joueurs sur console peuvent maintenant plonger dans un monde de fusils, de gore et de tentacules.

Le jeu est un hommage au genre des jeux de tir. Des fusils de chasse à double canon aux fusils organiques, vous avez un arsenal tordu qui fusionne la puissance de feu classique et les horreurs de Lovecraft. Vous pouvez faire des « tirs à la tête » satisfaisants ou voir les ennemis être transformés en bouillie dans un environnement de bande dessinée qui repousse les limites de ce genre.

Les joueurs sur PC peuvent aussi profiter d'un rabais important sur Steam dans le cadre de Boomstock 2025, l'événement numérique pour les amateurs de jeux de tir.

Caractéristiques du jeu :

Graphismes de bande dessinée : Un style graphique dessiné à la main où chaque image ressemble à une page de bande dessinée. La suite apporte une nouvelle perspective à ce style unique avec des sprites, des modèles et des effets de lumière améliorés. Préparez-vous à voir des effets de sang et des animations gore.

Plongez dans la folie : Affrontez des cauchemars Lovecraftiens avec un large éventail d'armes. Combattez des ennemis qui évoluent en des formes encore plus mauvaises et tordues. Ce voyage ne sera pas facile !

Équipez-vous et battez-vous : Choisissez votre propre style de jeu et créez l'arsenal le plus mortel avec de nombreuses armes qui ont chacune des variations plus puissantes. Choisissez parmi des fusils de chasse, des fusils précis, des lanceurs explosifs et libérez leur potentiel.

Obtenez des compétences : Laissez la folie vous envahir pour libérer le chaos sur vos ennemis et obtenir des pouvoirs extraordinaires.

Bande-son d'un autre monde : Découvrez la combinaison surprenante de riffs de guitare électrique et de tambours énergiques qui soulignent l'atmosphère sombre de Lovecraft. Tuez des hordes de cultistes et affrontez le mal tout en écoutant la bande-son originale qui vous fera bouger la tête pendant des heures.

Forgive Me Father 2 est lancé sur PS5 et Xbox Series X|S aujourd'hui, et il arrivera plus tard sur Nintendo Switch.