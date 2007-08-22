- Cauldron arrive sur Nintendo Switch le 29 octobre

Publié le Jeudi 16 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière

Quand j'ai lu qu'ils allaient sortir Cauldron sur Nintendo Switch, mon coeur s'est emballé : quoi ? Ils ressortent cette pépite sortie en 1985 et qui a fait les beaux jours de mon Amstrad CPC ?En fait, non. Cauldron est un RPG au tour par tour développé par SleepyDad Games et édité par Caketown Interactive. Il est sorti sur PC en mai dernier et a déjà remporté un bon petit succès.Il sort le 29 octobre sur Nintendo Switch.Au menu, exploration, combat, ressources à récolter et, au final, un petit monde sympa dans lequel vous incarnez une sorcière plongée dans un monde englouti par les ténèbres. Et il va falloir sauver tout ça.