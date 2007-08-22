(TEST) Turtle Beach Rematch Wireless Controller, une manette sublime pour Nintendo Switch

Publié le Mercredi 15 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Une manette de collection

Faire d'une simple manette une oeuvre d'art, c'est possible. Turtle Beach l'a fait. Pire : la manette est plutôt bonne et s'inscrit comme une manette d'appoint plutôt réussie.En tout cas, on a testé la gamme Rematch de Turtle Beach et on a été conquis.Reste désormais à savoir si on l'utilise ou si on l'expose, simplement.Personnellement, j'ai ma petite idée. Va juste falloir réussir à convaincre madame de virer la photo de feu son cheval adoré pour y mettre, à la place, ma superbe manette Super Mario...