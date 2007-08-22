Dernières actus
Publié le Mercredi 15 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Turtle Beach Rematch Wireless Controller, une manette sublime pour Nintendo Switch
Une manette de collectionFaire d'une simple manette une oeuvre d'art, c'est possible. Turtle Beach l'a fait. Pire : la manette est plutôt bonne et s'inscrit comme une manette d'appoint plutôt réussie.
En tout cas, on a testé la gamme Rematch de Turtle Beach et on a été conquis.
Reste désormais à savoir si on l'utilise ou si on l'expose, simplement.
Personnellement, j'ai ma petite idée. Va juste falloir réussir à convaincre madame de virer la photo de feu son cheval adoré pour y mettre, à la place, ma superbe manette Super Mario...
