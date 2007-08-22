- EA SPORTS FC 26 en précommande

Dernières actus
Publié le Mardi 16 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Entrez dans la compétition !Electronic Arts Inc. dévoile la bande-son d'EA SPORTS FC 26, un héritage musical de plus de 20 ans. Fidèle à sa tradition de mettre en avant les futures stars et les icônes culturelles, la bande-son de cette année rassemble 109 titres de plus de 30 pays. Elle inclut des artistes connus mondialement, mais aussi de nouveaux talents.
Moise Kean, connu sur scène sous le nom de KMB, devient le premier footballeur professionnel à figurer sur une bande sonore de FC. Tous ces morceaux donneront le ton d'EA SPORTS FC 26, dont la sortie est prévue le 26 septembre.
Une sélection musicale de premier plan
La sélection inédite de cette année réunit notamment des titres de Fred again..., qui signe son retour dans une bande-son FC aux côtés de PinkPantheress. Une chanson inédite de la superstar Ed Sheeran, copropriétaire du club d'Ipswich Town, a aussi été ajoutée.
La bande-son met aussi en avant la star montante brésilienne Ebony, avec son style audacieux et ses paroles puissantes. On y retrouve l'artiste d'Afrobeats expérimental Obongjayar, le trio HAIM, les pionniers du rock britannique The Cure et bien d'autres encore.
Ebony & AG Beatz ont déclaré : « Faire partie de la bande-son de FC 26 est vraiment spécial pour nous. Le football et la musique unissent les gens à travers le monde, et savoir que notre titre pourra être écouté par des joueurs partout, du Brésil au Portugal et au-delà, est quelque chose d’inoubliable. »
Avec 27 titres inédits, la bande-son de FC 26 comprend aussi des morceaux très attendus de la chanteuse et compositrice Joy Crookes et d'Alewya, artiste londonienne réputée pour sa fusion de sons électroniques, Afrobeat et alternatifs.
Un héritage d'influence culturelle
Grâce à sa bande-son, EA SPORTS FC continue de renforcer sa réputation de précurseur culturel. Les bandes-sons précédentes ont mis en avant des talents émergents comme Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon et Alex Spencer. Ces artistes ont su créer des moments qui dépassent le cadre du terrain et célèbrent la culture, la créativité et le pouvoir de la musique.
Précommandes et dates de sortie
Les précommandes sont ouvertes pour EA SPORTS FC 26, qui sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Games, Amazon Luna, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible à partir du 26 septembre 2025, avec un accès anticipé via l'Édition Ultimate à partir du 19 septembre 2025.
