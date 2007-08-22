Dernières actus
Top des ventes de jeux vidéo su...
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS arrive...
Légendes Pokémon : Z-A annonce...
Final Fantasy VII Remake Intergr...
Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo
DINKUM arrive le 6 Novembre sur Switch
Personnaliser et façonner votre vie sur l'île comme vous le souhaitezKRAFTON, Inc. et le développeur australien indépendant James Bendon ont annoncé que Dinkum, le jeu de simulation de survie à succès inspiré de l'Outback australien, sera disponible mondialement sur Nintendo Switch le 6 novembre 2025. L'annonce a été révélée à l'occasion du Nintendo Direct qui a eu lieu aujourd'hui.
Vous pouvez précommander le jeu dès maintenant sur Nintendo Switch et débloquer un ensemble de costumes exclusif de Battlegrounds. Vous aurez aussi un rabais de 10 % avant le lancement. La période de précommande se terminera le 6 novembre à 00 h 59. Si vous préférez une version physique, des exemplaires en boîte seront aussi disponibles en précommande. Si vous êtes trop impatient de partir à l'aventure, vous pouvez aussi télécharger une démo gratuite sur le Nintendo eShop.
Dinkum invite les joueurs à établir leur propre campement sur une île sauvage qui abrite une faune unique et de nombreuses ressources. De l'agriculture à la pêche en passant par l'artisanat, la chasse, l'élevage et l'exploration, les joueurs peuvent construire, personnaliser et façonner leur vie sur l'île comme ils le souhaitent. La version Nintendo Switch présente un mode coopératif multijoueur pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs afin de collaborer et de développer des villes ensemble.
Après cinq ans de développement, Dinkum a d'abord été lancé en accès anticipé sur Steam en juillet 2022, avant d'atteindre la version 1.0 complète en avril 2025. Depuis, le jeu s'est vendu à plus de 1,4 million d'exemplaires dans le monde et affiche une note « Très positive » de 92 % sur Steam, reflétant l'engagement de sa communauté de joueurs internationale.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
Dernières Vidéos
- Mistfall Hunter : Participez à la bêta de ce nouveau RPG gratuitement
- Campus Life : le simulateur de vie en Université américaine est sorti
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- Bratz : Rhythm & Style est disponible
- EA SPORTS NHL 26 est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)