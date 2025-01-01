DerniÃ¨res actus
LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A annonce...
Final Fantasy VII Remake Intergr...
Mega Man Star Force Legacy Colle...
Renown arrive en accÃ¨s anticipÃ...
PubliÃ© le Lundi 15 septembre 2025 Ã 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS arrive sur Nintendo Switch 2
Menez des batailles exaltantes en tant que hÃ©ros sans nom des Trois Royaumes.KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont annoncé aujourd'hui que leur jeu d'action tactique, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026. Les fans peuvent dès à présent se préparer à la sortie d'un DLC à grande échelle qui prolongera leur expérience et leur aventure au cœur des Trois Royaumes. Ce contenu est prévu pour le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et Steam.
Sorti le 17 janvier de cette année, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS introduit une nouvelle interprétation plus profonde du scénario traditionnel des Trois Royaumes. Dans ce récit, vous incarnez un héros sans nom qui a la lourde tâche de ramener la paix sur des champs de bataille au réalisme saisissant, avec le plus grand nombre de soldats à l'écran de l'histoire de la série DYNASTY WARRIORS. Après le succès du jeu, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, Omega Force a annoncé que les joueurs pourront découvrir l'action intense des combats à 1 contre 1000 sur Nintendo Switch 2.
DYNASTY WARRIORS: ORIGINS est déjà disponible sur PS5, Xbox Series X|S et Steam. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026. Le jeu comprend des voix en japonais et en anglais, ainsi que des textes en français, anglais, allemand, italien et espagnol.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Mistfall Hunter : Participez Ã la bÃªta de ce nouveau RPG gratuitement
- Campus Life : le simulateur de vie en UniversitÃ© amÃ©ricaine est sorti
- EA SPORTS FC 26 en prÃ©commande
- Bratz : Rhythm & Style est disponible
- EA SPORTS NHL 26 est disponible
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intÃ©grale 8 films (DVD)