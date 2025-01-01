DYNASTY WARRIORS: ORIGINS arrive sur Nintendo Switch 2

DerniÃ¨res actus

LÃ©gendes PokÃ©mon : Z-A annonce...

Final Fantasy VII Remake Intergr...

Mega Man Star Force Legacy Colle...

Renown arrive en accÃ¨s anticipÃ...

FATAL FRAME II: Crimson Butterfl...

 

PubliÃ© le Lundi 15 septembre 2025 Ã  11:15:00 par Anthony Razafinjatovo

 

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS arrive sur Nintendo Switch 2

Menez des batailles exaltantes en tant que hÃ©ros sans nom des Trois Royaumes.

KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont annoncé aujourd'hui que leur jeu d'action tactique, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026. Les fans peuvent dès à présent se préparer à la sortie d'un DLC à grande échelle qui prolongera leur expérience et leur aventure au cœur des Trois Royaumes. Ce contenu est prévu pour le 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et Steam.

Sorti le 17 janvier de cette année, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS introduit une nouvelle interprétation plus profonde du scénario traditionnel des Trois Royaumes. Dans ce récit, vous incarnez un héros sans nom qui a la lourde tâche de ramener la paix sur des champs de bataille au réalisme saisissant, avec le plus grand nombre de soldats à l'écran de l'histoire de la série DYNASTY WARRIORS. Après le succès du jeu, qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, Omega Force a annoncé que les joueurs pourront découvrir l'action intense des combats à 1 contre 1000 sur Nintendo Switch 2.

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS est déjà disponible sur PS5, Xbox Series X|S et Steam. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 22 janvier 2026. Le jeu comprend des voix en japonais et en anglais, ainsi que des textes en français, anglais, allemand, italien et espagnol.


 

Â 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©


Ajouter un commentaire

Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par Azu

- L'Edito du Dimanche par streum13

- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus

Articles prÃ©fÃ©rÃ©s

- (TEST) Senuaâ€™s Saga: Hellblade II Enhanced

- Les nominÃ©s pour la Gamescom Award 2025

- Gamescom Award 2025 : les gagnants ont Ã©tÃ© annoncÃ©s !

- FC 26 : nos premiÃ¨res impressions depuis la Gamescom

- Borderlands 4 : plus d'infos

- Gamescom 2025 : Les photos

- (TEST) Mafia : The Old Country

DerniÃ¨res VidÃ©os

- Mistfall Hunter : Participez Ã  la bÃªta de ce nouveau RPG gratuitement

- Campus Life : le simulateur de vie en UniversitÃ© amÃ©ricaine est sorti

- EA SPORTS FC 26 en prÃ©commande

- PIONER arrive en fin 2025

- Bratz : Rhythm & Style est disponible

- EA SPORTS NHL 26 est disponible

- DINKUM arrive le 6 Novembre sur Switch

Derniers Concours

- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intÃ©grale 8 films (DVD)

54439-dynasty-warriors-origins-action-rpg-hack-n-slash-riche-en-recits-jeu-solo