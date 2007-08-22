Dernières actus
Publié le Lundi 15 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Renown arrive en accès anticipé
Seul ou accompagné, lancez-vous dans des combats acharnés pour la dominationRDBK Studios a annoncé que Renown, son jeu de survie médiéval en PvP, sortira en accès anticipé le 22 septembre 2025. Une nouvelle bande-annonce de gameplay offre un aperçu du chaos, de l'artisanat et des combats qui attendent les joueurs dans cet univers médiéval à grande échelle.
Renown invite jusqu'à 100 joueurs sur des serveurs en monde ouvert où la survie s'obtient par la stratégie et la force. Vous devrez récolter des ressources, bâtir de puissantes forteresses et mener vos clans au combat contre des factions rivales dans des affrontements brutaux et basés sur les compétences. Chaque mur construit, chaque alliance nouée et chaque coup d'épée peut faire pencher la balance du pouvoir.
Renown propose une expérience de guerre médiévale tactique et précise, où vous pouvez construire et défendre d'immenses châteaux, concevoir de redoutables engins de siège pour détruire les fortifications ennemies et participer à des duels intenses ou à de gigantesques batailles multijoueurs. Grâce à un système de personnalisation approfondi des armes et des armures, incluant des motifs, des apparences et des emblèmes uniques, vous pourrez afficher votre identité sur le champ de bataille et gravir les échelons.
Après une campagne Kickstarter réussie en mai 2024 et plusieurs tests très populaires, Renown est rapidement devenu un des jeux de survie les plus ajoutés à la liste de souhaits sur Steam. Le jeu sera disponible en accès anticipé sur Steam le 22 septembre.
