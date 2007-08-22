Dernières actus
Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Borderlands 4 : plus d'infos
Préparez-vous à l’atterrissage d’urgence sur Kairos !2K et Gearbox Software partagent la bande-annonce de la semaine de sortie de Borderlands 4. Le jeu arrive bientôt sur PS5, Xbox Series X|S, Steam et l'Epic Games Store. La sortie sur Nintendo Switch 2 aura lieu plus tard.
Voici la liste des heures de sortie du jeu par plateforme et par région :
PS5 et Xbox Series X|S
- Wellington, Nouvelle-Zélande – 12 septembre à 00 h 00 NZST
- Sydney, Australie – 12 septembre à 00 h 00 AEST
- Tokyo, Japon – 12 septembre à 00 h 00 JST
- Singapour – 12 septembre à 00 h 00 SGT
- Londres, Royaume-Uni – 12 septembre à 00 h 00 BST
- New York, É.-U. – 12 septembre à 00 h 00 ET
- San Francisco, É.-U. – 11 septembre à 21 h 00 PT
Steam et Epic Games Store
- Wellington, Nouvelle-Zélande – 12 septembre à 04 h 00 NZST
- Sydney, Australie – 12 septembre à 02 h 00 AEST
- Tokyo, Japon – 12 septembre à 01 h 00 JST
- Singapour – 12 septembre à 00 h 00 SGT
- Londres, Royaume-Uni – 11 septembre à 17 h 00 BST
- New York, É.-U. – 11 septembre à 12 h 00 ET
- San Francisco, É.-U. – 11 septembre à 9 h 00 PT
Nintendo Switch 2
- Wellington, Nouvelle-Zélande – 3 octobre à 00 h 00 NZST
- Sydney, Australie – 3 octobre à 00 h 00 AEST
- Tokyo, Japon – 3 octobre à 00 h 00 JST
- Singapour – 3 octobre à 00 h 00 SGT
- Londres, Royaume-Uni – 3 octobre à 00 h 00 BST
- New York, É.-U. – 3 octobre à 00 h 00 ET
- San Francisco, É.-U. – 2 octobre à 21 h 00 PT
Vous pouvez en apprendre plus en consultant la vidéo « Rencontrez les doubleurs ». Le casting secondaire des doubleurs anglais de Borderlands 4 compte aussi de nombreux visages nouveaux et familiers :
- Le Gardien du Temps – Dave Fennoy
- Rush – Delbert Hunt
- Levaine – Erica Luttrell
- Defiant Calder – Trevor Devall
- Moxxi – Brina Palencia
- Claptrap – Jim Foronda
- Zane – Cian Barry
- Amara – Zehra Fazal
