Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Borderlands 4 : plus d'infos

Préparez-vous à l’atterrissage d’urgence sur Kairos !

2K et Gearbox Software partagent la bande-annonce de la semaine de sortie de Borderlands 4. Le jeu arrive bientôt sur PS5, Xbox Series X|S, Steam et l'Epic Games Store. La sortie sur Nintendo Switch 2 aura lieu plus tard.

Voici la liste des heures de sortie du jeu par plateforme et par région :

PS5 et Xbox Series X|S
  • Wellington, Nouvelle-Zélande – 12 septembre à 00 h 00 NZST
  • Sydney, Australie – 12 septembre à 00 h 00 AEST
  • Tokyo, Japon – 12 septembre à 00 h 00 JST
  • Singapour – 12 septembre à 00 h 00 SGT 
  • Londres, Royaume-Uni – 12 septembre à 00 h 00 BST
  • New York, É.-U. – 12 septembre à 00 h 00 ET
  • San Francisco, É.-U. – 11 septembre à 21 h 00 PT

Steam et Epic Games Store
  • Wellington, Nouvelle-Zélande – 12 septembre à 04 h 00 NZST 
  • Sydney, Australie – 12 septembre à 02 h 00 AEST
  • Tokyo, Japon – 12 septembre à 01 h 00 JST
  • Singapour – 12 septembre à 00 h 00 SGT
  • Londres, Royaume-Uni – 11 septembre à 17 h 00 BST
  • New York, É.-U. – 11 septembre à 12 h 00 ET
  • San Francisco, É.-U. – 11 septembre à 9 h 00 PT

Nintendo Switch 2
  • Wellington, Nouvelle-Zélande – 3 octobre à 00 h 00 NZST
  • Sydney, Australie – 3 octobre à 00 h 00 AEST
  • Tokyo, Japon – 3 octobre à 00 h 00 JST
  • Singapour – 3 octobre à 00 h 00 SGT
  • Londres, Royaume-Uni – 3 octobre à 00 h 00 BST
  • New York, É.-U. – 3 octobre à 00 h 00 ET
  • San Francisco, É.-U. – 2 octobre à 21 h 00 PT
2K et Gearbox Software présentent également les talentueux doubleurs qui donneront vie au gang chaotique de Chasseurs de l'Arche dans Borderlands 4. Ensemble, ils pilleront, tireront et s'amuseront pour détrôner le Gardien du Temps.

Vous pouvez en apprendre plus en consultant la vidéo « Rencontrez les doubleurs ». Le casting secondaire des doubleurs anglais de Borderlands 4 compte aussi de nombreux visages nouveaux et familiers :
  • Le Gardien du Temps – Dave Fennoy
  • Rush – Delbert Hunt
  • Levaine – Erica Luttrell
  • Defiant Calder – Trevor Devall
  • Moxxi – Brina Palencia
  • Claptrap – Jim Foronda
  • Zane – Cian Barry
  • Amara – Zehra Fazal
Il vous reste encore du temps pour précommander n'importe quelle édition de Borderlands 4 et recevoir le bonus de précommande Pack Gilded Glory qui inclut quatre pièces d'équipement légendaire et un objet esthétique supplémentaire. Ce contenu ne sera plus disponible après les heures indiquées.






 

 
