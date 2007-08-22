Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La chanson de la soie

Hollow Knight: Silksong Borderlands 4 Counter-Strike 2 Steam Deck NBA 2K26 No Man's Sky Path of Exile 2 Warhammer 40,000: Space Marine 2 Baldur's Gate 3 HELLDIVERS™ 2 Umamusume: Pretty Derby Hollow Knight Clair Obscur: Expedition 33 Red Dead Redemption 2 Apex Legends Schedule I Warframe Dead by Daylight PEAK War Thunder

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.Voici le top :