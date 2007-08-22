Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 8 septembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

La chanson de la soie

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.

Voici le top :
  1. Hollow Knight: Silksong
  2. Borderlands 4
  3. Counter-Strike 2
  4. Steam Deck
  5. NBA 2K26
  6. No Man's Sky
  7. Path of Exile 2
  8. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  9. Baldur's Gate 3
  10. HELLDIVERS™ 2
  11. Umamusume: Pretty Derby
  12. Hollow Knight
  13. Clair Obscur: Expedition 33
  14. Red Dead Redemption 2
  15. Apex Legends
  16. Schedule I
  17. Warframe
  18. Dead by Daylight
  19. PEAK
  20. War Thunder

 

 
image

 

 

 

 

