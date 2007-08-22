Dernières actus
Publié le Mercredi 18 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Ranger’s Path: National Park Simulator dévoile ses bébêtes
Y'a du poil. Et y'a de la plume.Des bambis, des lapinous, des mouflons, des nounours, des loups, des ratons laveurs, des aigles... voilà quelques uns des animaux que vous pourrez croiser dans Ranger’s Path: National Park Simulator. A découvrir en vidéo.
Et sinon, vous aurez toujours votre petit chapeau à la con.
Vous devrez gérer le parc national du Faremont en qualité de Ranger. De garde forestier si vous préférez. Au menu, gestion de l'ouverture de sentiers, réparation d'infrastructures comme des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux indicateurs, mais aussi récolte des déchets laissés par les promeneurs et vous devrez aussi leur indiquer leur chemin, les empêcher de camper n'importe où...
Le jeu est prévu sur PC. Une démo est dispon,ible sur Steam. Il vient d'être annoncé pour le 10 mars prochain.
