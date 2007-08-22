Dernières actus
Dive or Die: Children of Rain, d...
Xbox Game Pass : encore plus de ...
Cathedral: Crow's Curse, un nouv...
Akatori, un nouveau metroidvania...
Publié le Mercredi 18 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
ShantyTown, le jeu de dioramas s'illustre à nouveau
A la coolDans ShantyTown, vous aller pouvoir créer des dioramas. Un jeu simple, tranqulle, relaxant, où créer des environnements urbains, dans 20 endroits différents, en plaçant objet par objet...
Il exitse plusieurs biomes, chaque lieu ayant propre atmosphère et sa propre ambiance, mais aussi sa propre collection d'objets et décorations à utiliser.
Le jeu est développé par Erik Rempen et édité par Kinephantom Games.
Une fois votre diorama terminé, vous pourrez le prendre en photo et garder ces photos dans votre dossier souvenir.
Une démo est disponible. Le jeu est prévu pour le 16 avril, sur PC, sur Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Clerks and Quirks, un jeu délirant de gestion en coop
- House Flipper Remastered Collection débarque sur PC et consoles
- New Heights, le jeu d'escalade sort en version finale
- Golf 5 MAX sort en accès anticipé le 8 avril
- Blade of Wiz, un nouveau hack'n slash roguelite
- Origament: A Paper Adventure, un jeu en papier
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD