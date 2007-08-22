Dernières actus
Publié le Mercredi 18 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Food Truck Chef - Full Course Edition, de la cuisine et des camions
Alors on miam ?Food Truck Chef - Full Course Edition est, comme son nom l'iondique, un jeu de Food Truck. Développé par Nukebox Studios et édité par Soedesco, le jeu est attendu sur PC, via Steam et sur Nintendo Switch. Pas de date de sortie exacte pour le moment, mais le jeu est attendu pour 2026.
Une démo est d'ores et déjà disponible sur PC, et sera proposée le 23 février sur Nintendo Switch.
Vous allez y parcourir le monde et développer votre food truck. Il faudra cuisiner selon les recettes, servir les clients, puis chercher à vous améliorer, créer de nouveaux plats...
A chaque pays (19 au total), ses défis (plus de 700)...
Au final, vous deviendrez un super-chef.
