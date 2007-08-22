Dernières actus
Publié le Mardi 17 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Transformers, le film, fête ses 40 ans
Sortez les mouchoirsSorti en 1986, "The Transformers: The Movie", connu sous le titre de "La Guerre des robots" chez nous, fête cette année ses 40 ans.
Premier film de la saga, inspiré de la série d'animation du même nom, Transformers est une collabpration entre Marvel et Toei Animation.
Les Transformers lancent donc leur "The 1986 Apology Tour". Des excuses liées... à la mort d'Optimus Prime dans le film, qui a choqué toute une génération. Tout au long de l'année, vous aurez droit à des projos spéciales, des reportages, des réunions de fans...
Hasbro, de son côté, compte bien participer aux festivités. La Collection Hasbro - 40ᵉ anniversaire de THE TRANSFORMERS : The Movie proposera une réplique électronique premium de la Matrice du Commandement, mais aussi des noubveaux modèles de Shockwave, Skywarp, Wheeljack, Kranix, Sunstreaker, Astrotrain et Snarl dans la collection Studio Series.
D'autres produits collector sont attendus dans l'année.
