Publié le Lundi 16 février 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Rune Factory: Guardians of Azuma est sorti sur PS5 et Xbox Series
Du JRPG classiqueLe jeu Rune Factory: Guardians of Azuma vient de sortir sur PS5 et Xbox Series. Une nouvelle vidéo accompagne cette annonce.
Il était déjà disponible depuis plusieurs années sur PC, mais est aussi sorti sur Nintendo Switch 1 & 2.
Pour rappel, vous allez explorer les terres d'Azuma, inspirée du Japon. Ravagée par les effets de l'Effondrement Céleste et l'arrêt du pouvoir des pierres, la partie orientale du pays est dévasté. Des forces maléfiques ont affaibli le dieu de la nature, les montagnes se sont alors écroulées et les terres se sont flétries. Le peuple d'Azuma a alors cherché de l'aide. Un jeune héros est entré en contact avec un dragon qui a fait de lui un Danseur de la Terre.
Votre mission, si vous l'acceptez, mais ce serait dommage de la refuser si vous avez acheté le jeu, sera de reconstruire les villages, cultiver de quoi subvenir à vos besoins, créer de nouvelles armes...
En plus de l'exploration, les combats et la restauration de village, il sera possible de créer des relations avec les villageois, pour les recruter dans votre quête ou les aider a développer le village.
