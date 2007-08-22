Dernières actus
Publié le Lundi 16 février 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Froggy Hates Snow, un jeu de survie avec une grenouille
C'est pas ce que tu croaFroggy Hates Snow est un jeu développé par Crying Brick et édité par Digital Bandidos. Il n'a pas encore de date de sortie, mais est prévu pour cette année, sur PC, sur Steam.
Il s'agit d'un roguelike dans lequel vous jouez une grenouille, perdue au beau milieu de la neige et de la glace. Armé de votre lance-flammes, équipé d'une longue langue capable de choper des objets, vous allez vous frayer un chemin dans la neige, tenter de trouver des trésors, mais aussi faire attention aux pièges et affronter des créatures belliqueuses.
Au fur et à mesure de vos expéditions, vous pourrez ramener des ressources, améliorer votre équipement et repartir en exploration...
La vidéo montre un petit jeu plutôt sympa.
