Silent Hill Townfall : le renouveau de la série

Publié le Lundi 16 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On va encore avoir la trouille...

Développé par Screen Burn et co-édité par Annapurna Interactive et KONAMI, SILENT HILL: Townfall sortira sur PC et PS5. Aucune date de sortie n'a été dévoilée.Il s'agit à nouveau d'un jeu d'horreur. Il sera proposé en vue subjective et se déroule dans une nouvelle ville, située en Ecosse, sur l'île St Amelia. Les joueurs vont découvrir l'histoire de Simon Ordell. Il est seul et semble s'être échappé d'un hôpital, puisqu'il a un bracelet médical au poignet et une poche de perfusion...Simon va devoir découvrir pourquoi il est ici et quelle est cette ville qui semble abandonnée... mais pas tranquille pour autant...