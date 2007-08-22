Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 16 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Génétique de chats

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Mewgenics
  2. Steam Deck
  3. Counter-Strike 2
  4. HELLDIVERS 2
  5. Heartopia
  6. Cyberpunk 2077
  7. Apex Legends
  8. ARC Raiders
  9. REANIMAL
  10. Diablo II: Resurrected – Infernal Edition
  11. Overwatch
  12. Resident Evil Requiem
  13. No Rest for the Wicked
  14. YAPYAP
  15. Sea of Thieves: 2025 Edition
  16. Battlefield 6
  17. Resident Evil 4
  18. Arena Breakout: Infinite
  19. Where Winds Meet
  20. Baldur's Gate 3

 

 
image

 

 

 

 

