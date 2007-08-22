Dernières actus
Publié le Lundi 16 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Génétique de chatsVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Mewgenics
- Steam Deck
- Counter-Strike 2
- HELLDIVERS 2
- Heartopia
- Cyberpunk 2077
- Apex Legends
- ARC Raiders
- REANIMAL
- Diablo II: Resurrected – Infernal Edition
- Overwatch
- Resident Evil Requiem
- No Rest for the Wicked
- YAPYAP
- Sea of Thieves: 2025 Edition
- Battlefield 6
- Resident Evil 4
- Arena Breakout: Infinite
- Where Winds Meet
- Baldur's Gate 3
