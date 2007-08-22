Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 14 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Joli petit week-end

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux Capcom sont en soldes : 
    Resident Evil 4
    Resident Evil Village
    Resident Evil 2
    Monster Hunter Wilds
    Street Fighter 6
    Capcom Fighting Collection 2
    Dino Crisis
    Dino Crisis 2
    Devil May Cry
    Megaman
  • Virtua Fighter 5 est gratuit ce week-end
  • No Man's Sky
  • Do No Harm
  • Off
  • Battlefield 6
  • Black Myth Wukong
  • Les jeux Pinball FX sont en soldes
  • Cyberpunk 2077
  • Sonic Racing Crossworlds
  • Les jeux Dark Souls sont en soldes
  • Split Fiction
  • Helldivers II
  • Palworld
  • It takes Two
  • Persona 3 Reload
  • Rust
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
