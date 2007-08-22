Dernières actus
Publié le Samedi 14 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Joli petit week-endSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux Capcom sont en soldes :
Resident Evil 4
Resident Evil Village
Resident Evil 2
Monster Hunter Wilds
Street Fighter 6
Capcom Fighting Collection 2
Dino Crisis
Dino Crisis 2
Devil May Cry
Megaman
- Virtua Fighter 5 est gratuit ce week-end
- No Man's Sky
- Do No Harm
- Off
- Battlefield 6
- Black Myth Wukong
- Les jeux Pinball FX sont en soldes
- Cyberpunk 2077
- Sonic Racing Crossworlds
- Les jeux Dark Souls sont en soldes
- Split Fiction
- Helldivers II
- Palworld
- It takes Two
- Persona 3 Reload
- Rust
