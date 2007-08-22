Gog.com : les soldes de la St-Valentin

Publié le Samedi 14 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Gog.com : les soldes de la St-Valentin

Offrez des codes !

C'est la St Valentin ! Au lieu d'offrir des fleurs, d'une part parce que c'est cher (surtout aujourd'hui) et d'autre part parce que c'est périssable, offrez des jeux vidéo !

Gog.com vous propose la bagatelle de plus de 7000 jeux en promotion, allant juqsu'à 95% de réduction !

Voici un petit florilège des jeux proposés... et non, il ne s'agit pas uniquement de jeux d'amour... loin de là !

Les Bons vieux jeux : 
  • Dino Crisis Bundle
  • Resident Evil Bundle
  • Heroes of Might and Magic® 3: Complete
  • Fallout
  • Breath of Fire IV
  • Fallout: New Vegas Ultimate Edition
  • F.E.A.R. Platinum
  • Rayman 2: The Great Escape
  • The Witcher: Enhanced Edition
  • Cold Fear
  • The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
  • Tomb Raider GOTY
  • Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition
  • The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition
  • Resident Evil Classic Bundle
  • Theme Hospital
  • Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
  • Roller Coaster Tycoon® 2: Triple Thrill Pack
  • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
  • SPORE™ Collection
  • I Am Alive
  • Crysis®
  • Heroes of Might and Magic®
  • Heroes Chronicles: All Chapters
  • Devil May Cry HD Collection
  • Anno 1404: Gold Edition
  • Devil May Cry 4 Special Edition
  • Worms Armageddon
Les nouvelles sorties : 
  • The Long Dark
  • LOLLIPOP CHAINSAW RePOP
  • Total War: ATTILA
  • Total War: PHARAOH DYNASTIES
  • Total War: ROME II - Emperor Edition
  • No Players Online
Les meilleures ventes : 
  • Age of Wonders 4: Premium Edition
  • Baldur's Gate II: Enhanced Edition
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Crysis Remastered
  • Cyberpunk 2077
  • DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Disco Elysium - The Final Cut
  • DOOM (2016)
  • Fallout 4: Game of the Year Edition
  • Indiana Jones et le Cercle Ancien
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition
  • Of Ash And Steel
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Standard Edition
  • Syberia - Remastered
  • System Shock
  • Tainted Grail: The Fall of Avalon
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
  • DLC The Sinking City Remastered - Deluxe Edition
  • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
  • Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
  • Tomb Raider IV-VI Remastered
  • Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2
  • Warhammer: Dark Omen
  • Yakuza Complete Series

 

 
image

 

 

 

 

