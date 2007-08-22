Dernières actus
Publié le Samedi 14 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Gog.com : les soldes de la St-Valentin
Offrez des codes !C'est la St Valentin ! Au lieu d'offrir des fleurs, d'une part parce que c'est cher (surtout aujourd'hui) et d'autre part parce que c'est périssable, offrez des jeux vidéo !
Gog.com vous propose la bagatelle de plus de 7000 jeux en promotion, allant juqsu'à 95% de réduction !
Voici un petit florilège des jeux proposés... et non, il ne s'agit pas uniquement de jeux d'amour... loin de là !
Les Bons vieux jeux :
- Dino Crisis Bundle
- Resident Evil Bundle
- Heroes of Might and Magic® 3: Complete
- Fallout
- Breath of Fire IV
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition
- F.E.A.R. Platinum
- Rayman 2: The Great Escape
- The Witcher: Enhanced Edition
- Cold Fear
- The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition
- Tomb Raider GOTY
- Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition
- The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition
- Resident Evil Classic Bundle
- Theme Hospital
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
- Roller Coaster Tycoon® 2: Triple Thrill Pack
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
- SPORE™ Collection
- I Am Alive
- Crysis®
- Heroes of Might and Magic®
- Heroes Chronicles: All Chapters
- Devil May Cry HD Collection
- Anno 1404: Gold Edition
- Devil May Cry 4 Special Edition
- Worms Armageddon
- The Long Dark
- LOLLIPOP CHAINSAW RePOP
- Total War: ATTILA
- Total War: PHARAOH DYNASTIES
- Total War: ROME II - Emperor Edition
- No Players Online
- Age of Wonders 4: Premium Edition
- Baldur's Gate II: Enhanced Edition
- Clair Obscur: Expedition 33
- Crysis Remastered
- Cyberpunk 2077
- DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Disco Elysium - The Final Cut
- DOOM (2016)
- Fallout 4: Game of the Year Edition
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Kingdom Come: Deliverance
- Kingdom Come: Deliverance II
- Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition
- Of Ash And Steel
- Pathfinder: Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Standard Edition
- Syberia - Remastered
- System Shock
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
- DLC The Sinking City Remastered - Deluxe Edition
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
- Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft
- Tomb Raider IV-VI Remastered
- Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2
- Warhammer: Dark Omen
- Yakuza Complete Series
