Publié le Vendredi 13 février 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
Pragmata, une nouvelle bande-annonce
Sale gamineCapcom a dévoilé une nouvelle vidéo de son jeu Pragmata. Cette nouvelle bande-annonce met l'accent sur les décors et les ennemis, dans une zone inspirée de Times Square, à New York.
On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure futuriste qui sortira sur Nintendo Switch 2, PC, PS5 et Xbox Series le 24 avril prochain.
Le jeu vous fait découvrir un futur futur proche, alors que les humains ont découvert sur la lune le Lunafilament, un matériau capable de reproduire presque n'importe quoi. Un jour le contact entre la Terre et la station de recherche lunaire dédiée à ce Lunafilament cesse.
Hugh est un spationaute envoyé pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur la lune. A peine arrivé, il est séparé de son équipe à la suite d'une secousse sismique puissante. Blessé, il est secouru par Diana, une androïde à l'apparence d'une petite fille. Et il va devoir la porter sur son dos parce que c'est symbolique : un gamin, c'est un putain de fardeau dans la vie.
Nos deux héros vont rapidement comprendre qu'ils sont la cible d'une IA malveillante. Afin de pouvoir retourner sur Terre, ils vont devoir affronter de nombreux ennemis et résoudre de nombreux puzzles.
