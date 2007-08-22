Dernières actus
4:Loop, un jeu de combat infini
Ghost of Yōtei Legends sort...
Death Stranding 2: On the Beach ...
MARVEL Tōkon: Fighting Soul...
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 11:50:00 par Cedric Gasperini
God Save Birmingham se dévoile en vidéo
Le Roi est mort-vivant, vive le Roi !Voilà longtemps que God Save Birmingham n'avait pas fait parler de lui et on redécouvre avec plaisir qu'il est toujours en développement.
Pour rappel, c'est est un jeu de survie face à une épidémie de zombies dont la particularité est qu'il se déroule durant le Moyen-Âge, au XIVe siècle pour être précis, en 1359. Comme le nom du jeu l'indique, vous êtes dans cette bonne vieille ville de Birmingham, en Angleterre. Alors que l'épidémie fait rage dans la ville, vous vous retrouvez être le seul survivant.
Prévu sur PC, via Steam, le jeu est développé par Ocean Drive Studio et édité par Kakao Games. Il s'offre une nouvelle vidéo de gameplay.
Notez que deux phases de test sont prévues : du 19 au 23 février pour ceux qui ont déjà participé aux précédents et du 26 février au 2 mars pour les anciens et ceux qui veulent découvrir le jeu.
Rendez-vous sur Steam pour vous y inscrire.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD