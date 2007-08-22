Dernières actus
Publié le Vendredi 13 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Marathon : dernier test avant la sortie
42,195 kmDes nouvelles de Marathon, le prochain jeu de Bungie (Halo, Destiny...). On vous rappelle qu'il sortira sur PC, via Steam, PS5 et Xbox Series le 5 mars prochain.
Les développeurs organisent un "Server Slam" du 26 février au 2 mars. Autrement dit, vous vous connectez, vous jouez, vous mettez les serveurs à l'agonie, histoire de voir si ça tient avant la sortie du jeu, pour que Bungie fasse les ajustements nécessaires.
Et ça sert aussi un peu de démo au passage.
On vous rappelle qu'il s'agit d'un shoot multijoueur par équipe qui se déroule en l'an 2472, sur la colonie abandonnée de Tau Ceti IV, dont les habitants ont disparu sans laisser de trace. Des factions rivales s'affrontent pour en récupérer les ressources. Pour ça, elles utilisent des coureurs : des combattants qui utilisent des corps biosynthétiques.
Sources de richesses, ces ressources sont toutefois proégées par des équipes de sécurité ennemies.
Vous pourrez choisir votre coureur, les implants cybernétiques qui l'équipent, ses armes...
Le jeu sera cross-play et cross-save.
