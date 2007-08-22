Dernières actus
Publié le Mercredi 14 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Quarantine Zone: The Last Check est sorti
Mort à l'arrivéeQuarantine Zone: The Last Check est sorti sur PC, sur Steam. Le jeu est développé par le sutdio indépendant Brigada Games et édité par Devolver Digital.
Il vous emmène dans un présent où un fléau a ravagé la Terre. Les morts-vivants sont partout. Tout autour de vous est en ruines. Vous dirigez un centre de quarantaine, destiné à aider les survivants qui se présentent à vos portes.
Vous devrez détecter les infectés. Chaque personne qui se présente devra être analysée. Et acceptée si elle est en bonne santé ou exterminée si elle est infectée.
Enfin, vous devrez gérer le camp, le développer, construire et améliorer les bâtiments, améliorer aussi vos outils... vous pourrez aussi piloter des drones pour attaquer les zombies qui tentent de pénétrer dans le camp.
Le jeu est proposé à moins de 20 €.
