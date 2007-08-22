Dernières actus
Aniimo : deuxième bêta fermée...
Ebola Village arrive sur console...
Starfinder: Afterlight s'offre u...
Locked in My Darkness 2, un jeu ...
Publié le Mardi 13 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
Pour une fois, jouez un SDF...The Drifter est un thriller de type point'n click, avec des graphismes en pixel art. Disponible depuis l'été dernier sur PC, via Steam, il est désormais disponible en langue française.
Des versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 sont prévues dans le courant de l'année.
Vous allez découvrir la vie de Mick Carter. Un SDF qui décide de monter clandestinement dans un train pour retourner dans sa ville d'origine. Il est alors témoin d'un meurtre perpétré par des soldats équipés d'armes futuristes. Jeté dans un réservoir d'eau, il meurt à son tour... avant de se réveiller, quelques secondes avant sa mort.
Mick va devoir... survivre.
Un jeu signé Powehoof et Dave Lloyd, qui a été enscensé par la critique. A tester, donc.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
- (TEST) Farming Simulator: Signature Edition (Nintendo Switch 2)
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Gang of Dragon, le nouveau jeu du créateur de la série Yakuza
Dernières Vidéos
- Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Les Légendaires
- MIO: Memories in Orbit s'offre une vidéo
- Reanimal en démo sur Nintendo Switch 2
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- Code Vein II : découvrez les nouveaux systèmes
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD