Publié le Lundi 12 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Golden Globes : découvrez le palmarès
Quelques surprisesLes Golden Globes ont rendu leur verdict. On dit que les vainqueurs ont généralement de grandes chances de remporter aussi l'oscar (même si ça ne se confirme pas à chaque fois), alors que la cérémonie aura lieu dans 2 mois.
En attendant, voici les vainqueurs des Golden Globes 2026 :
FILMS :
- Meilleur film dramatique :
Hamnet (Focus Features)
- Meilleure actrice dans un film dramatique :
Jessie Buckley, Hamnet (Focus Features)
- Meilleur acteur dans un film dramatique :
Wagner Moura, Un Agent Secret (Neon)
- Meilleur film de comédie ou comédie musicale :
Une Bataille après l’Autre (Warner Bros.)
- Meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale :
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You (A24)
- Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale :
Timothée Chalamet, Marty Supreme (A24)
- Meilleur acteur dans un second rôle :
Stellan Skarsgård, Valeur Sentimentale (Neon)
- Meilleure actrice dans un second rôle :
Teyana Taylor, Une Bataille après l’Autre (Warner Bros.)
- Meilleur réalisateur :
Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’Autre (Warner Bros.)
- Meilleure chanson originale :
KPop Demon Hunters (Netflix) - Golden de EJAE et Mark Sonnenblick
- Meilleure musique de film :
Sinners (Warner Bros.) Ludwig Göransson
- Meilleur scénario :
Une Bataille après l’Autre (Warner Bros.) Paul Thomas Anderson
- Meilleur film étranger :
Un Agent Secret (Neon) Kleber Mendonça Filho
- Meilleur film d’animation :
KPop Demon Hunters (Netflix)
- Meilleure réalisation cinématographique et au box-office
Sinners (Warner Bros.)
- Meilleure série comique ou musicale :
The Studio (Apple TV)
- Meilleure série dramatique :
The Pitt (HBO Max)
- Meilleure mini-série ou téléfilm :
Adolescence (Netflix)
- Meilleure actrice dans une série dramatique :
Rhea Seehorn, Pluribus (Apple TV)
- Meilleur acteur dans une série dramatique :
Noah Wyle, The Pitt (HBO Max)
- Meilleure actrice dans une série comique ou musicale :
Jean Smart, Hacks (HBO Max)
- Meilleur acteur dans une série comique ou musicale :
Seth Rogen, The Studio (Apple TV)
- Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm :
Michelle Williams, Dying for Sex (FX)
- Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm :
Stephen Graham, Adolescence (Netflix)
- Meilleur second rôle féminin dans une série :
Erin Doherty, Adolescence (Netflix)
- Meilleur second rôle masculin dans une série :
Owen Cooper, Adolescence (Netflix)
- Meilleure performance en stand-up comique à la télévision
Ricky Gervais
