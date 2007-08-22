Golden Globes : découvrez le palmarès

Publié le Lundi 12 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Quelques surprises

Meilleur film dramatique :

Hamnet (Focus Features)

Jessie Buckley, Hamnet (Focus Features)

Wagner Moura, Un Agent Secret (Neon)

Une Bataille après l’Autre (Warner Bros.)

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You (A24)

Timothée Chalamet, Marty Supreme (A24)

Stellan Skarsgård, Valeur Sentimentale (Neon)

Teyana Taylor, Une Bataille après l’Autre (Warner Bros.)

Paul Thomas Anderson, Une Bataille après l’Autre (Warner Bros.)

KPop Demon Hunters (Netflix) - Golden de EJAE et Mark Sonnenblick

Sinners (Warner Bros.) Ludwig Göransson

Une Bataille après l’Autre (Warner Bros.) Paul Thomas Anderson

Un Agent Secret (Neon) Kleber Mendonça Filho

KPop Demon Hunters (Netflix)

Sinners (Warner Bros.)

Meilleure série comique ou musicale :

The Studio (Apple TV)

The Pitt (HBO Max)

Adolescence (Netflix)

Rhea Seehorn, Pluribus (Apple TV)

Noah Wyle, The Pitt (HBO Max)

Jean Smart, Hacks (HBO Max)

Seth Rogen, The Studio (Apple TV)

Michelle Williams, Dying for Sex (FX)

Stephen Graham, Adolescence (Netflix)

Erin Doherty, Adolescence (Netflix)

Owen Cooper, Adolescence (Netflix)

Ricky Gervais

Les Golden Globes ont rendu leur verdict. On dit que les vainqueurs ont généralement de grandes chances de remporter aussi l'oscar (même si ça ne se confirme pas à chaque fois), alors que la cérémonie aura lieu dans 2 mois.En attendant, voici les vainqueurs des Golden Globes 2026 :