- Warhammer 40,000: Dawn of War IV, une bande-annonce cinématique

Publié le Vendredi 9 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La ruée vers l'ork

Le jeu Warhammer 40,000: Dawn of War IV s'est offert une bande-annonce cinématique, en CGI (Computer Generated Image), dédiée à la faction des Orks.4 vidéos de ce type sont prévues, dédiées chacune à une faction différente.Cette vidéo présente Gorgutz 'Ead 'Unter, seigneur de guerre ork des Bad Moons.Dans ce nouveau jeu, les Space Marines vont affronter les hordes des Orks, en compagnie de leurs alliés de l'Adeptus Mechanicus. Alors qu'ils pensaient la victoire assurée, débarque une nouvelle faction qui vient changer la donne : les Nécrons. Les forces de l'Imperium doivent faire face à une menace inattendue. Il va alors falloir renforcer ses effectifs et se réorganiser pour réussir à ne pas flancher.Aucune date de sortie n'a été divulguée pour le moment. On sait juste que le jeu sortira en 2026.