PubliÃ© le Vendredi 12 dÃ©cembre 2025 Ã 11:08:00 par Cedric Gasperini
Pragmata : dÃ©mo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
Ã‡a a l'air chouette, quand mÃªmePragmata est un jeu d'action-aventure futuriste mâtiné de puzzles, signé Capcom. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series en 2026. La date exacte a été dévoilée : ce sera pour le 24 avril.
Mieux encore : le jeu sortira aussi sur Nintendo Switch 2 à cette date.
Et enfin, une démo est désormais jouable sur PC, via Steam. Elle devrait être disponible sur consoles à une date ultérieure.
Le jeu vous fait découvrir un futur futur proche, alors que les humains ont découvert sur la lune le Lunafilament, un matériau capable de reproduire presque n'importe quoi. Un jour le contact entre la Terre et la station de recherche lunaire dédiée à ce Lunafilament cesse.
Hugh est un spationaute envoyé pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur la lune. A peine arrivé, il est séparé de son équipe à la suite d'une secousse sismique puissante. Blessé, il est secouru par Diana, une androïde à l'apparence d'une petite fille.
Nos deux héros vont rapidement comprendre qu'ils sont la cible d'une IA malveillante. Afin de pouvoir retourner sur Terre, ils vont devoir affronter de nombreux ennemis et résoudre de nombreux puzzles.
Il s'agit d'une aventure solo dans laquelle les joueurs pourront contrôler les deux personnages et devront se servir de leur complémentarité pour espérer réussir. Diana peut utiliser ses capacités de hacking et Hugh peut utiliser les propulseurs de sa combinaison.
Une nouvelle vidéo a été publiée. Est-ce que vous croyez que Diana rêve de moutons électriques ?
