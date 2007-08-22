Dernières actus
Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 09:38:00 par Cedric Gasperini
The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu d'horreur en coop
Hunt, Love & CraftThe Mound: Omen of Cthulhu est un jeu d'horreur qui s'inspire, comme son nom l'indique, des oeuvres de H.P. Lovecraft et vous plonge donc des un monde de terreur où les anciens dieux n'aspirent qu'à vous trucider.
Le jeu est développé par Ace Team et édité par Nacon. Il sortira en 2026 sur PC, PS5 et sur Xbox Series.
Jouable en coop, vous y incarnez des explorateurs avides de richesses. Mais quand vous débarquez dans la jungle, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Et que des abominations vous chassent.
Il faudra survivre et combattre ce qui habite la forêt. A moins que ce ne soit la forêt elle-même...
