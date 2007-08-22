- The Expanse: Osiris Reborn, un action-RPG SF époustouflant

Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Plein les yeux

Oui, ok, époustouflant est peut-être un peu fort. Mais avouez que ça vous a fait cliquer... En tout cas, il a de la gueule, ce The Expanse: Osiris Reborn. La nouvelle vidéo du jeu, qui est un Developer Diary (Carnet de développeurs) ne me fera pas mentir.Pour rappel, le jeu est un Action-RPG se déroulant dans l'univers de la série TV The Expanse, disponible sur Amazon Prime Video.Le jeu vous propose d'incarner un mercenaire de Pinkwater Security. Lors d'un séjour sur l'astéroïde Éros, vous allez vous retrouver pris au piège d'un confinement et plongé en pleine conspiration qui s'étend jusqu'aux confins du système solaire.Vous pourrez incarner un Terrien, un Martien ou un Belter et prendrez les commandes du vaisseau le plus avancé du système qui vous servira de hub. Vous recruterez votre équipage, chacun avec un passé et des motivations différents, qui auront un impact sur l'histoire.Le jeu proposera des combats tactiques par escouades de 3 personnages, que vous dirigerez tous.Et c'est Owlcat Games qui est au développement. On lui doit des jeux tels que Pathfinder : Wrath of the Righteous et Warhammer 40,000 : Rogue.Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.