Dernières actus
Terrifier: The ARTcade Game est ...
Brass Rain, un MMO sur la Second...
ORMOD: Directive, un nouveau MMO...
Mafia: The Old Country s'offre u...
Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
The Expanse: Osiris Reborn, un action-RPG SF époustouflant
Plein les yeuxOui, ok, époustouflant est peut-être un peu fort. Mais avouez que ça vous a fait cliquer... En tout cas, il a de la gueule, ce The Expanse: Osiris Reborn. La nouvelle vidéo du jeu, qui est un Developer Diary (Carnet de développeurs) ne me fera pas mentir.
Pour rappel, le jeu est un Action-RPG se déroulant dans l'univers de la série TV The Expanse, disponible sur Amazon Prime Video.
Le jeu vous propose d'incarner un mercenaire de Pinkwater Security. Lors d'un séjour sur l'astéroïde Éros, vous allez vous retrouver pris au piège d'un confinement et plongé en pleine conspiration qui s'étend jusqu'aux confins du système solaire.
Vous pourrez incarner un Terrien, un Martien ou un Belter et prendrez les commandes du vaisseau le plus avancé du système qui vous servira de hub. Vous recruterez votre équipage, chacun avec un passé et des motivations différents, qui auront un impact sur l'histoire.
Le jeu proposera des combats tactiques par escouades de 3 personnages, que vous dirigerez tous.
Et c'est Owlcat Games qui est au développement. On lui doit des jeux tels que Pathfinder : Wrath of the Righteous et Warhammer 40,000 : Rogue.
Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
Dernières Vidéos
- Avatar : De feu et de cendres, une bande-annonce inédite pour lancer les préventes
- Nuremberg : un film essentiel ?
- Netherworld Covenant sort le 9 décembre
- Pioner, le MMOFPS annoncé pour le 16 décembre
- Marsupilami : découvrez la bande-annonce du nouveau film
- The Expanse: Osiris Reborn, un action-RPG SF époustouflant
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)