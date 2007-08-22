Mafia: The Old Country s'offre une mise à jour gratuite

Dernières actus
Overwatch 2 dévoile un 45e pers...
Tides of Annihilation : un jeu d...
Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini
Mafia: The Old Country s'offre une mise à jour gratuite2K Games et Hangar 13 viennent de sortir une nouvelle mise à jour pour leur jeu Mafia: The Old Country dont, au passage, vous pouvez retrouver notre test ici.
Cette mise à jour est gratuite et elle intègre de nouveaux défis de combats et des courses. Les défis de combat se débloquent au fil de la progression dans le scénario principal du jeu. Ils peuvent être rejoués plusieurs fois pour gagner de nouvelles récompenses.
Quant aux courses, elles sont soit en voiture de course d'époque, soit à cheval. Notez que la conduite peut désormais se faire en vue subjective.
Cette mise à jour ajoute également un nouveau mode photo, avec des filtres. Le jeu peut aussi se jouer désormais avec un filtre façon cinéma sicilien sépia, à l'ancienne.
Enfin, un mode de difficulté classique fait son retour.
On vous laisse découvrir ça en image :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
Dernières Vidéos
- Avatar : De feu et de cendres, une bande-annonce inédite pour lancer les préventes
- Nuremberg : un film essentiel ?
- Netherworld Covenant sort le 9 décembre
- Pioner, le MMOFPS annoncé pour le 16 décembre
- Marsupilami : découvrez la bande-annonce du nouveau film
- The Expanse: Osiris Reborn, un action-RPG SF époustouflant
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)