(TEST) Acer Predator Helios Neo 16S AI, un PC gamer d'exception

Dernières actus

Retour à Silent Hill : découvr...

Screamer : les développeurs vou...

(Noël) L.O.L. Surprise! OMG Eye...

(Noël) Carrera Hybrid Devil Dri...

(Noël) PachaLama

 

Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

 

(TEST) Acer Predator Helios Neo 16S AI, un PC gamer d'exception

Pas assez cher, mon fils

C'est toujours la même question : pour un PC gamer, je prends un portable ou un PC fixe ? Personnellement, j'ai toujours une préférence pour le PC fixe. Mais ça, c'est juste parce que j'utilise 3 écrans, dont le principal est un 32 pouces QHD, avec un système sonore 5.1... impossible pour un portable de rivaliser.

Par contre... oui, bon, d'accord, j'ai aussi un PC portable gaming parce que bon, quand on est en déplacement, c'est quand même sympa de se lancer un petit jeu de derrière les fagots, avec une bonne résolution tant qu'à faire.

Et puis, ça occupe toujours, quand on est en vacances, soit dans la famille, soit dans une région où il flotte, soit... bah, vous préférez le jeu vidéo aux vacances et puis c'est tout, quoi.

Bref, on a testé un des derniers modèles de chez Acer. Et il envoie du lourd.

Mettez-le sur votre liste de Noël !

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- Pokemon Go change son système de niveaux

- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre

- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)

- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Donkey Kong Bananza : DLC Île de DK et Course aux émeraudes (Nintendo Switch 2)

- (TEST) Formula Legends (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Dernières Vidéos

- Participez à la bêta ouverte de Pioner

- Ghoul's Saloon se dévoile

- All Hands on Deck arrive très bientôt

- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là

- Darwin's Paradox! nage bientôt par chez nous

- Let’s Sing 2026 est sorti

- 1000xRESIST est sorti sur PS5 et Xbox Series

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54816-test-acer-predator-helios-neo-16s-ai-pc-gamer