Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Acer Predator Helios Neo 16S AI, un PC gamer d'exception
Pas assez cher, mon filsC'est toujours la même question : pour un PC gamer, je prends un portable ou un PC fixe ? Personnellement, j'ai toujours une préférence pour le PC fixe. Mais ça, c'est juste parce que j'utilise 3 écrans, dont le principal est un 32 pouces QHD, avec un système sonore 5.1... impossible pour un portable de rivaliser.
Par contre... oui, bon, d'accord, j'ai aussi un PC portable gaming parce que bon, quand on est en déplacement, c'est quand même sympa de se lancer un petit jeu de derrière les fagots, avec une bonne résolution tant qu'à faire.
Et puis, ça occupe toujours, quand on est en vacances, soit dans la famille, soit dans une région où il flotte, soit... bah, vous préférez le jeu vidéo aux vacances et puis c'est tout, quoi.
Bref, on a testé un des derniers modèles de chez Acer. Et il envoie du lourd.
Mettez-le sur votre liste de Noël !
