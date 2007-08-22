Dernières actus
Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Donkey Kong Bananza : DLC Île de DK et Course aux émeraudes (Nintendo Switch 2)
A oublierNon mais on n'est pas obligé de tout aimer chez Nintendo non plus, hein. Ok, globalement on est fan de l'univers Mario, des personnages, les jeux sont souvent top...
Ça reste de l'incontournable en termes de jeux vidéo.
Nintendo est grand. Gloire à Nintendo.
Mais bon, des fois, même les meilleurs se plantent et nous servent un truc pas terrible. Vendu trop cher (mais ça, ils sont coutumiers du fait). Et pas intéressant.
C'est le cas de ce DLC qui n'a même pas pour lui de donner la banane.
