- Bye Sweet Carole, le Disney-horrifique débarque cette semaine

Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Libérée, déchirée

Bye Sweet Carole est un thriller horrifique inspiré des films d'animation. Inspiré par les films Disney - et par leur design - le jeu est signé Little Sewing Machine, un studio italien qui s'est offert les services de Chris Darril, l'un des créateurs du jeu Remothered.Il vous entraîne au début des années 1900 alors que le mouvement féministe secoue la Grande-Bretagne. Lana Brenton va enquêter au sein d'un étrange orphelinat. Elle est la seule à croire que son amie Carole n'a pas simplement fui les lieux... mais qu'il lui est arrivé quelque chose de grave.Sortie mercredi prochain, sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.