Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits d'octobre

Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Y'a bon

DragonStrike [Code GOG]

Tormented Souls [Amazon Games App]

XCOM® 2 [Code GOG]

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York [Epic Games Store]

EMPTY SHELL [Code GOG]

Fallout: New Vegas Ultimate Edition [Code GOG]

True Fear: Forsaken Souls Part 1 [Code GOG]

Hellslave [GOG Code]

True Fear: Forsaken Souls Part 2 [GOG Code]

Lost & Found Agency Collector's Edition [Code Legacy Game]

Fallout 3: Game of the Year Edition [Code GOG]

You Will Die Here Tonight [Code GOG]

Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest [Amazon Games App]

Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition [Amazon Games App]

Tous les mois, Prime Gaming met à jour son catalogue pour proposer de nouveaux jeux à ses utilisateurs.Pour rappel, Prime Gaming est l’un des services de divertissement accessible sans frais supplémentaires avec l’abonnement Amazon prime. Il permet de bénéficier d’un abonnement mensuel gratuit à Twitch, à tout un tas de jeux sur PC et à du contenu exclusif. Tous les contenus acquis obtiennent au joueur à vie, même si leur compte Prime expire.