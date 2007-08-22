Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits d'octobre

Dernières actus

Top des ventes de jeux vidéo su...

L'Edito du Dimanche

Steam : les soldes d'automne

Gog.com, les soldes du 17e anniv...

(TEST) Towa and the Guardians of...

 

Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits d'octobre

Y'a bon

Tous les mois, Prime Gaming met à jour son catalogue pour proposer de nouveaux jeux à ses utilisateurs.

Pour rappel, Prime Gaming est l’un des services de divertissement accessible sans frais supplémentaires avec l’abonnement Amazon prime. Il permet de bénéficier d’un abonnement mensuel gratuit à Twitch, à tout un tas de jeux sur PC et à du contenu exclusif. Tous les contenus acquis obtiennent au joueur à vie, même si leur compte Prime expire.

Disponible
  • DragonStrike [Code GOG]
  • Tormented Souls [Amazon Games App]
9 octobre 
  • XCOM® 2 [Code GOG]
  • Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York [Epic Games Store]
16 octobre 
  • EMPTY SHELL [Code GOG]
  • Fallout: New Vegas Ultimate Edition [Code GOG]
  • True Fear: Forsaken Souls Part 1 [Code GOG]
23 octobre 
  • Hellslave [GOG Code]
  • True Fear: Forsaken Souls Part 2 [GOG Code]
  • Lost & Found Agency Collector's Edition [Code Legacy Game]
  • Fallout 3: Game of the Year Edition [Code GOG]
30 octobre 
  • You Will Die Here Tonight [Code GOG]
  • Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest [Amazon Games App]
  • Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition [Amazon Games App]

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- Borderlands 4 : plus d'infos

- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel

- (TEST) NBA 2k26 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

- EA SPORTS FC 26 en précommande

Dernières Vidéos

- Castle of Heart: Retold est sorti

- Dark Atlas: Infernum, annoncé pour le 14 novembre

- Killer Inn en bêta fermée actuellement

- Bye Sweet Carole, le Disney-horrifique débarque cette semaine

- Insaisissables 3 : la nouvelle bande-annonce

- The Last Caretaker en accès anticipé le 6 novembre

- The 9th Charnel, un nouveau jeu d'horreur psychologique

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54583-amazon-prime-gaming-abonnement-jeux-gratuits