Dernières actus
Top des ventes de jeux vidéo su...
Gog.com, les soldes du 17e anniv...
Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits d'octobre
Y'a bonTous les mois, Prime Gaming met à jour son catalogue pour proposer de nouveaux jeux à ses utilisateurs.
Pour rappel, Prime Gaming est l’un des services de divertissement accessible sans frais supplémentaires avec l’abonnement Amazon prime. Il permet de bénéficier d’un abonnement mensuel gratuit à Twitch, à tout un tas de jeux sur PC et à du contenu exclusif. Tous les contenus acquis obtiennent au joueur à vie, même si leur compte Prime expire.
Disponible
- DragonStrike [Code GOG]
- Tormented Souls [Amazon Games App]
- XCOM® 2 [Code GOG]
- Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York [Epic Games Store]
- EMPTY SHELL [Code GOG]
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition [Code GOG]
- True Fear: Forsaken Souls Part 1 [Code GOG]
- Hellslave [GOG Code]
- True Fear: Forsaken Souls Part 2 [GOG Code]
- Lost & Found Agency Collector's Edition [Code Legacy Game]
- Fallout 3: Game of the Year Edition [Code GOG]
- You Will Die Here Tonight [Code GOG]
- Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest [Amazon Games App]
- Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition [Amazon Games App]
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) NBA 2k26 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)
- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Castle of Heart: Retold est sorti
- Dark Atlas: Infernum, annoncé pour le 14 novembre
- Killer Inn en bêta fermée actuellement
- Bye Sweet Carole, le Disney-horrifique débarque cette semaine
- Insaisissables 3 : la nouvelle bande-annonce
- The Last Caretaker en accès anticipé le 6 novembre
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)